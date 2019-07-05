На Багамских островах разбился вертолет – погиб американский миллиардер и еще шесть человек

Американский предприниматель-миллиардер Крис Клайн и еще шесть человек погибли при падении вертолета в океан у побережья Багамских островов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «Bahamas Press».

Инцидент произошел днем 4 июля. Вертолет потерпел крушение по пути с Багамских островов в Форт-Лодердейл. Известно, что среди других жертв оказалась его дочь, друзья и пилот вертолета из Флориды. Клайн не дожил один день до своего 62-летия. Он был угольным магнатом и меценатом, занимал 1281 строчку в списке Forbes. Его состояние оценивали в 1,8 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее в терактах на Шри-Ланке погибли трое детей датского миллиардера.