На Николаевщине водитель «BMW» врезался в кирпичное ограждение и бросил разбитую машину

В селе Лиманы Жовтневого района Николаевщины неизвестный водитель автомобиля «BMW» врезался в кирпичное ограждение и сбежал с места ДТП, бросив машину.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook староста сел Лиманы и Лупарево Наталья Панаший.

В комментариях к её посту пишут, что этот автомобиль видели вчера в Лупарево, где он чуть не сбил детей. Наутро машину нашли разбитой в Лиманах. Предполагают, что водитель был не пристегнут и получил травмы головы от удара о лобовое стекло.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель «Mitsubishi» уходил от столкновения и наехал на высокий бордюр.