В Николаеве водитель «Infiniti» объезжал собак на проспекте Центральном и въехал в дерево – пострадала пассажирка

В Николаеве ночью 6 июля водитель «Infiniti», который двигался по проспекту Центральном, объезжал стаю собак и въехал в дерево.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Происшествие произошло в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской. Предварительно, на дорогу выбежала стая собак, и когда водитель пытался их объехать, то не справился с управлением и выехал на бульварную часть проспекта.

За пределами дороги автомобиль столкнулся с деревом, в результате чего пострадала пассажирка «Infiniti». У пострадавшей по предварительным данным закрытая черепно-мозговая травма.