На Николаевщине в грузовике загорелись стиральные машины

В Николаевском районе на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вечером 5 июля во время движения грузовика загорелся его груз – стиральные машины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Происшествие произошло возле села Нечаяное Николаевского района. Сообщение о пожаре стиральных машин поступило спасателям в 22:58. По вызову выехало дежурное отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

До приезда спасателей неравнодушные граждане, которые проезжали мимо с помощью огнетушителей помогли водителю ликвидировать пожар площадью пять квадратных метров. От огня спасено 30 стиральных машин.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, как на трассе на Николаевщине во время движения загорелся прицеп грузовика – огонь уничтожил упаковки с соком.