В Вознесенске из-за порывистого ветра на припаркованные легковушки упало дерево

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В пятницу, 5 июля, в Вознесенске из-за непогоды на легковые автомобили упало дерево.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 20:10 на пункт связи 12-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на улице Центральной в результате порывистого ветра на два рядом припаркованных легковых автомобиля упало дерево.

Для оказания помощи выехало дежурное отделение подразделения. Спасатели с помощью бензопилы распилили и убрали поврежденные ветви с транспортных средств.

Напомним, что ранее в Николаеве во дворе на машину упал тополь, вследствие чего автомобиль получил серьезные повреждения.

Виолетта Чех

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