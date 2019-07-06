Ночью в Ингульском районе Николаева неизвестные угнали элитный кроссовер «Lexus» – полиция разыскивает преступников

Фото - иллюстрация В субботу, 6 июля, в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью исчез его автомобиль в Ингульском районе Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Владелец «Lexus RX» белого цвета с государственными номерами ВЕ3773СІ оставил автомобиль по улице Электронной, а ночью он пропал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Продолжаются следственные действия, правоохранители принимают меры по установлению местонахождения похищенного транспортного средства и лиц, причастных к преступлению.

«Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, обращаться в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам: (0512) 64-95-99, 102. Конфиденциальность гарантируется», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП с участием автомобиля медиков.