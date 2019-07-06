На Черниговщине с понтонного моста в реку упала «Нива» – водитель погиб

В пгт Седнев Черниговского района автомобиль «ВАЗ 2121» упал в реку с понтонного моста – водитель погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям 5 июля в 11:31. При неизвестных обстоятельствах, которые выясняют правоохранители, с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль «ВАЗ-2121», за рулем которого находился житель областного центра, 1942 года рождения.

«Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема достали рядовые граждане», – говорится в сообщении.

Водолазы ГСЧС провели работы по закреплению буксировочного троса, после чего транспортное средство в 15:15 достали из водоема. Всего с подразделений оперативно-спасательной службы области привлекалось семь человек личного состава и две единицы специальной техники.

Напомним, как николаевцы пожаловались на состояние Аляудского моста и качество новых понтонов.