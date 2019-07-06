На Николаевщине в море нашли утопленника – вероятно, это пенсионер из Одессы, который уплыл на лодке рыбачить и исчез

В Николаевской области 6 июня в акватории Черного моря нашли тело мужчины. По предварительной информации погибшим является ранее пропавший 82-летний мужчина.

Об этом сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как известно, в селе Морское Березанского района 3 июня исчез 82-летний мужчина. В сводке ГУ ГСЧС сообщалось, что житель Одессы пропал без вести после того, как на надувной лодке поплыл ловить рыбу.

5 июля личный состав 8-й Государственной пожарно-спасательной части, отделение водолазных работ группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения до вечера проводили поисково-спасательные работы. Но поиски желаемого результата так и не принесли.

Утром 6 июля продлили внешний осмотр водной акватории на спасательном катере 22-й ГПСЧ Очаковского района с дополнительным привлечением квадрокоптера. Для отработки и обследования береговой линии привлекались спасатели совместно с представителями правоохранительных органов.

«В этот же день на линию «101» от сотрудников полиции поступила информация о том, что на побережье между с. Луговое и Рыбаковка Березанского района отдыхающими обнаружено тело мужского пола. По предварительной информации погибших и является ранее пропавший 82-летний мужчина, в дальнейшем личность установит экспертиза», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине водолазы достали тело парня, который утонул в пруду.