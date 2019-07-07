В Калифорнии второй раз за неделю произошло крупнейшее за 20 лет землетрясение

Американский штат Калифорния всколыхнуло уже второе на этой неделе мощнейшее за последние 20 лет землетрясение.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на «Associated Press».

По сообщению местных властей, магнитуда новых толчков составила 7,1 балла, побив рекорд землетрясения в 6,4 балла, которое произошло в четверг. Оно вызвало пожары, разрушение дорог и травмирования местных жителей.

Тем не менее, власти заявляют, что в результате нового землетрясения не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезного повреждения здания.