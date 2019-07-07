«Нарушение регламента захоронения»: На Николаевщине со вчерашнего вечера горит свалка

В субботу вечером, 6 июля, на территории полигона твердых бытовых отходов КП «Причерноморье» Березанского района возле села Луговое начался пожар мусора. По состоянию на утро 7 июля тление отходов продолжается.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило за экстренным номером 101 в 16:30. Причиной возгорания стало нарушение регламента захоронения отходов.

«Совместными усилиями спасателей 8-й Государственной пожарно-спасательной части, местной пожарной охраны «Коблево», с привлечением трактора объекта, двух водовозок - агропредприятия «Ньюхоланд» и порта «Южный», в 19:00 пожар был локализован. Всего к тушению привлекалось 8 единиц техники и 27 человек личного состава, из них 1 единица техники и 11 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что тление отходов продолжается и 7 июля. Осуществляется «проливка», но из-за отсутствия на коммунальном предприятии исправной тяжелой техники затягивается окончательная ликвидация пожара. Сейчас руководителями районного совета и объекта решается вопрос о привлечении бульдозера и тракторов.

Напомним, 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов возле Николаева произошел обвал мусора, вследствие чего погиб девятилетний ребенок.

Ребенок, который погиб на полигоне твердых бытовых отходов в пригороде Николаева, попал туда вместе с группой лиц ромской национальности через забор.

Из-за инцидента, 2 мая, в Николаевском городском совете экстренно собрали комиссию по вопросам ЖКХ из-за чрезвычайного происшествия, которое произошло на свалке ТБО 1 мая, в результате которого погиб 9-летний ребенок. Однако никаких конкретных решений принято не было, члены комиссии сошлись на том, что они выедут на место трагедии в понедельник.

Кроме того, директора КП Андрея Цизина отстранили от должности, а его обязанности будет выполнять его первый заместитель Максим Дедусь.

Также стало известно, что мать погибшего на свалке ребенка ранее лишили родительских прав.

К тому же в Николаевской мэрии попросили «Николаевкоммунтранс» заделать дыру в заборе на свалке и подсчитать, во сколько обойдется охрана. Но 4 мая стало известно, что неизвестные проделали новые дырки в заборе вокруг мусорного полигона и даже устроили подкоп.