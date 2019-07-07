Смертник в Афганистане взорвал автомобиль – погибли 12 человек и еще 150 пострадали

7 июля утром, на территории восточной афганской провинции Газни прогремел мощный взрыв, произведенный при помощи заминированного автомобиля.

Об этом сообщает «Pajhwok Afghan News» в Twitter.

Отмечается, что взорвался автомобиль у здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана. Атака произошла в центре города Газни, административного центра одноименной провинции. Боевик-смертник произвел нападение на здание местного отделения Управления национальной безопасности. В результате диверсии погибли по меньшей мере 12 человек и еще 150 получили ранения. Среди пострадавших 36 детей. В числе погибших оказались 8 служащих сил безопасности.

Как сообщает издание «Afganistan.ru», ответственность за атаку, послужившую причиной человеческих жертв, взяло на себя движение «Талибан».

Напомним, в Кабуле, 11 мая, убили известную телевизионную журналистка Мену Мангаль. В полиции сообщили, что нападение произошло возле рынка в столице Афганистана. Очевидцы рассказали, что стреляли два человека на мотоцикле. Нападающих сейчас разыскивают.