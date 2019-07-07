В Польше перевернулся украинский автобус – 11 человек пострадали, 5 отправлены в больницы

Автобус с украинскими номерами, следовавший во Вроцлав, по неизвестным причинам съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 11 человек, из них 5 были доставлены в больницы.

Об этом сообщает издание «Польское радио».

Автобус с украинской регистрацией, который ехал в направлении Вроцлава, и которым ехали 37 пассажиров, включая одного ребенка, по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся.

Прибывшие на место, оказали помощь 11 жертвам. Пять из них были доставлены в больницы. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Машина, вместе с двумя водителями, на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

Как сообщает телеканал «TVN24» водитель автобуса признался полиции, что уснул за рулём.

Напомним про похожий случай в из России, в Кромском районе Орловской области на автодороге М-2 столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и рейсовый автобус «Yutong». В результате происшествия пострадал 21 человек, среди них - 15 украинцев. А до этого в российском поселке Курилово фура столкнулась с автобусом, внутри которого находились украинцы.