В Днепре 15-летний подросток распивал с друзьями алкоголь на территории школы и потерял сознание

Иллюстрация 6 июля, в Днепре, во время празднования Ивана Купала на территории 123-школы 15-летний мальчик потерял сознание. По предварительным данным, это произошло из-за сильного алкогольного отравления.

Об этом сообщает издание «Информатор».

Инцидент произошел около 23:00 на улице Академика Вавилова. По предварительной информации, подросток распивал алкоголь вместе с друзьями на территории школы. Вероятнее всего, подросток из-за выпитого почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В таком состоянии мальчика заметили прохожие и сразу же отвезли его домой. Позже женщина рассказала, что ее племянник был в тяжелом состоянии, поэтому она, не раздумывая, вызвала скорую. Вместе с тем, медики ехать на вызов не торопились - они посоветовали дать ему «атоксил» или «нашатырь». Чем закончилась история и в каком состоянии ребенок - неизвестно. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, похожий случай был в Одессе. Там потерявшему сознание, из-за алкогольного отравления, подростку скорую помощь вызвал бездомный. Мимо парня проходили люди, и только бездомный решился помочь. А в конце июня, в Киеве родители оставили коляску со своим маленьким сыном на семь часов на жаре – вместо того, чтобы следить за младенцем, они пили алкоголь.