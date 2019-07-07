В Ровно дебошир подстрелил охранника ночного клуба и сломал нос патрульному полицейскому

В центре Ровно 7 июля во время документирования факта ночной стрельбы в развлекательном заведении патрульному переломали нос. Полиция ставит вопрос о пересмотре графика работы заведения в ночное время.

Об этом сообщили в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Ривненской области.

Происшествие произошло около пяти часов 7 июля. В полицию поступила информация о том, что охраннику развлекательного заведения «Лагуна», расположенному в центре Ривне, были нанесены телесные повреждения с использованием спецустройства для отстрела резиновых пуль.

Во время выяснения обстоятельств на месте происшествия полицейские задержали 19-летнего жителя Запорожья, который произвел два выстрела в сотрудника заведения. Сведения внесены в Единый реестр по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас он в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержан. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

«Возле этого же заведения во время обработки вызова телесные повреждения были нанесены 24-летнему полицейскому. Предварительно, медики диагностировали у него перелом носа. Следователи Ривненского отдела полиции в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали 20-летнего ровенчанина, который нанес телесные повреждения патрульному», - отмечает пресс-служба полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Как уверяют в пресс-службе полиции, с целью профилактики совершения преступлений и правонарушений против жизни и здоровья лица, правоохранительные органы будут обращаться в Ривненский городской совет с просьбой пересмотреть график работы заведения в ночное время. Ведь только за минувшую ночь из этого заведения в полицию поступило более десяти сообщений о правонарушениях.

Напомним, в Николаеве пасынок пьяного водителя «Infiniti» ударом ноги сломал челюсть патрульному.