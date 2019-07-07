В Одесских катакомбах потерялись пятеро диггеров – их нашли спустя сутки

Пять человек заблудились в Одесских катакомбах. Их нашли спустя сутки в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает издание «Вокруг Света».

Диггеры, среди которых было четверо мужчин в возрасте 23-50 лет и 38-летняя женщина, спустились под землю 5 июля в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области. Утром следующего дня они должны были выйти на связь, однако не сделали этого.

На поиск заблудившихся туристов отправилась группа спасателей-добровольцев.

ГСЧС начала поисковую операцию. Кроме того, была сформирована поисковая группа из добровольцев.

«Спасатели призывают всех специалистов, имеющих опыт работы под землей, присоединиться. Телефон оперативного ГСЧС (048) 724-56-04», — сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.

Поиски увенчались успехом, пропавших диггеров нашли вечером в удовлетворительном состоянии.

Одесские катакомбы представляют собой огромную систему подземных каменоломен (выработок XIX и начала XX вв.), расположенных под Одессой и ее пригородами и частично связанных между собой в виде лабиринта. Их общая протяженность оценивается специалистами в 2500 километров, что значительно превышает протяженность катакомб Парижа (500 км) и Рима (300 км). Лабиринты одесских катакомб считаются самыми длинными и запутанными в мире.

Добавим, что в Одессе в рамках подготовки к годовщине трагических событий, произошедших 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, Национальная полиция в составе батальона специального назначения создала спецгруппу для патрулирования катакомб.