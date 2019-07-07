В Первомайске перевернулся грузовик «DAF» с полуприцепом макухи

В воскресение вечером, 7 июля, в городе Первомайск Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика «DAF» с полуприцепом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик перевернулся на левый бок. В результате опрокидывания весь груз – макуха – оказался на земле.

Автомобиль получил значительные механические повреждения, а водитель – несерьезные травмы.

Напомним, в апреле текущего года в Вознесенском районе водитель фуры не справился с управлением и врезался в отбойник – грузовик перевернулся.