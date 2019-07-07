В Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде

В воскресение поздно вечером, 7 июля, в Николаеве на улице 3-я Слободская в районе пересечения с улицей Колодезной произошло ДТП с участием автомобиля «Opel» и мопеда.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места события.

По словам водителя «Opel», он, выезжая из «кармана», не заметил мопед, так как тот двигался без света.

Женщину, которая была за рулем мопеда, госпитализировали с травмами неизвестной степени тяжести в больницу. В момент столкновения она была в шлеме.

Напомним, ранее в Николаеве водитель «Infiniti» объезжал собак на проспекте Центральном и въехал в дерево – пострадала пассажирка.