В Николаеве из-за сильного ливня временно было затруднено движение транспорта

В понедельник, 8 июля, в Николаеве прошел сильный ливень, который затопил проезжую часть, из-за чего затруднилось движение транспорта.

Об этом в социальных сетях сообщают жители Николаева.

Сильный дождь начался приблизительно около 8:30 утра. Ливень сразу подтопил дороги, из-за чего общественный транспорт и автомобили вынуждены были замедлять движение, что создавало пробки.

Жительница Варваровки в Viber-канале опубликовала фотографии, отметив, что движение по ее району затруднено.

В центральной части города, между остановками 3-й Слободской и Малой Морской по Центральному проспекту также возникали небольшие пробки из-за высокого уровня воды на проезжей части. Об этом сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ».

На аналогичные проблемы жаловались жители Ингульского района и Площади Победы.

«Площадь Победы! Это долго будет продолжаться? Невозможно перейти дорогу! А кто и переходит, то все ноги мокрые! Обратите внимание! Даже пожилые люди идут по этим «озерам»! Вот так государство заботится? Немедленно ожидаем ответа и реагирования на эту проблему! А главное - ее решения!» - написала пользователь Юлия Романова в группе Contact Center при Николаевском городском совете.

Пользователи Facebook также сообщили о смерче, который, по их словам, вырвал с земли один из билбордов.

«На херсонском кольце прошёл смерч. Закрутить билборд и вырвал его с плитой прямо перед глазами. Страшно было. И этот билборд ветром облокотил на сосну», - написала Екатерина Ивахненко в группе "Николаев - лучший город"

В то же время, как сообщают на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, по данным Укргидрометцентра, 8 июля в Украине местами грозы, днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами значительные дожди, местами шквалы 15-20 метров за секунду (І уровень опасности).