На Варваровском мосту в Николаеве в двух ДТП столкнулись шесть машин

В Николаеве в понедельник, 8 июля, на Варваровском мосту произошло два ДТП с участием шести автомобилей.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, в направлении Николаева столкнулись Газель, микроавтобус и два автомобиля «Lexus».
В направлении выезда за город столкнулись ВАЗ 2109 и микроавтобус. По предварительным данным, причина ДТП - не соблюдение дистанции. Сейчас движение затруднено. На месте работают патрульные полицейские.
Ранее сообщалось, что в Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде.