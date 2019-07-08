На Варваровском мосту в Николаеве в двух ДТП столкнулись шесть машин

В Николаеве в понедельник, 8 июля, на Варваровском мосту произошло два ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в направлении Николаева столкнулись Газель, микроавтобус и два автомобиля «Lexus».

В направлении выезда за город столкнулись ВАЗ 2109 и микроавтобус. По предварительным данным, причина ДТП - не соблюдение дистанции. Сейчас движение затруднено. На месте работают патрульные полицейские.

Ранее сообщалось, что в Николаеве «Opel», выезжая из парковочного кармана, сбил женщину на мопеде.