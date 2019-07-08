В Украине 8 июля большинство областей переживают сильную непогоду – в Николаеве она может продлиться до 21:00

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В понедельник, 8 июля, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий. В Николаеве до 14:00 ожидаются дожди с грозами, переходящие в дождь, который будет длиться, предположительно, до 18:00.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«8 июля днем ​​в центральных, южных и большинстве восточных областей местами грозы, значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. 8 июля в большинстве районов Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, центральных, восточных и южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.» - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Николаеве с 9:00 до 21:00 возможны грозы, сильный дождь и шквальный ветер, а уровень опасности классифицируется как «потенциально опасные условия». По уточненным данным, гроза продлится до 14:00, с полным прекращением непогоды примерно в 18:00.

Добавим, что в Николаеве 8 июля из-за сильного ливня временно было затруднено движение транспорта. 

Владислав Фомин

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