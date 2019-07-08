Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации с «телемостом», а Путину предложил беседу в компании мировых лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением касаемо телемоста, который организовывает телеканал «NewsOne» и «Россия24». Он предложил президенту РФ Владимиру Путину «поговорить» на его условиях, в компании Трампа, Меркель, Мэй и Макрона, а в качестве места выбрал Минск. Кроме того он обратился к украинцам, и призвал не участвовать в происходящей «провокации», которая направлена на разделение.

Соответствующее обращение было опубликовано на странице Офиса Президента Украины в Facebook.

Сначала Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал «включить головы», назвав анонсированный телемост пиар-ходом, который послужит отдельным лицам, но не народу Украины.

- Вы умные люди и должны на миг отключить эмоции и включить головы. Анонсированный телемост это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого разделить нас, украинцев, на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут «Конечно, давайте поговорим. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят. Второй лагерь – политики призовут вас возмутиться, и прикрываясь патриотизмом пойду зарабатывать баллы на выборы. Смотрите, как я «героично» противостою куму Путина, которого я, правда, 5 лет не замечал, но то такое. Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения, про «озверевших» фашистов, которые «притесняют» свободу слова в Украине.

Он указал на то, что политики, которые сейчас пытаются «разделить» народ Украины такими провокационными действиями, на самом деле, «мирно сосуществуют друг с другом по соседству».

- Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы – не лагерь, и нас не нужно делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна – первые будут «грабить» а вторые – «грабувати». Задумайтесь. И, так называемые, «проевропейские» и, так называемые, «пророссийские» политики. Задумайтесь, ведь все они прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом. И после показушных потасовок в ВР Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трёхметровым забором чьего-то особняка и поднимают бокалы с дорогим виски. Который, кстати, стоит как три ваши месячные зарплаты.

Кроме того он обратился к журналистам телеканала, напомнив им что они не «собственность», а слуги народа Украины.

- Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не «коллекция Медведчука», не «слуги Рабиновича». Вы четвертая власть, вы тоже слуги народа.

В конце своей речи он обратился к президенту РФ Владимиру Путину, предложив «поговорить» в формате диалога на территории Беларуси, в Минске.

- А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте, обсудим чей Крым, и кого «там нет» на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмануэль Макрон. Место? Думаю, Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем, и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?

Как известно, телеканал «NewsOne», принадлежащий Тарасу Козаку, близкому к куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку, заявил о запуске телемоста между Украиной и Россией, который якобы будет направлен на народы двух стран, а не на политиков.

В свою очередь секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook резко высказался касаемо инициативы канала и рассматривает её как провокацию.

А мсполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что инициирует перед Президентом Украины, председателем Совета Национальной безопасности и обороны Украины безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины.