Полицейские побили дубинками николаевца – очевидцы говорят, что этот парень нападал на свою девушку и прохожих

В Николаеве девушка пыталась оттащить от своего молодого человека полицейских, которые избивали его дубинками. Свидетели говорят, что перед этим он нападал на неё и прохожих.

Отрывок происшествия опубликован на странице h.nikolaev в Instagram.

«По словам очевидцев, парень бил свою девушку, выбегал под машины на дорогу, орал и нападал на прохожих, вызвали полицию...ну вот и результат всего», - говорится в сообщении.

Девушка кричала «Не трогайте его!», в то время как инспекторы просили её отойти. В патрульной полиции пока выясняют, когда произошел этот случай.

Ранее сообщалось, что в Николаеве приговорили к 14 и 7 годам двух подростков, жестоко избивших до смерти мужчину в центре города почти 6 лет назад.