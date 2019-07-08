В Доманевском районе Николаевщины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В селе Петропавловка Доманевского районе Николаевщины 1 июля зафиксировали случаи смерти четырех свиней от африканской чумы.

Об этом говорится в сводке Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Свиньи умерли в частном хозяйстве, его владелец обратился за помощью в Госпродпотребслужбу. Патологический материал погибших животных направили на исследование в Днепр. Экспертиза подтвердила диагноз африканская чума свиней. В Доманевской РГА в связи с этим провели заседание комиссии, разработан комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, что ранее случай африканской чумы свиней зафиксировали в Витовском районе Николаевщины.