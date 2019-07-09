В Лондоне мужчина пытался подняться по стене небоскреба высотой 310 метров

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 7 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

В понедельник утром, 8 июля, в Лондоне заметили мужчину, который поднимался на небоскреб Шард по стеклянной внешней стороне.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Reuters».

Британская полиция заявила, что офицеров вызвали в 5:15 с сообщением о том, что человек поднимался на небоскреб. Представитель полиции подтвердил, что офицерам удалось завести его внутрь. Человек разговаривал с полицией и не был арестован.

Расположенный недалеко от Лондонского моста Шард имеет высоту 310 метров и является зданием для офисов, ресторанов, торговли и гостиницы. Небоскреб является самым высоким зданием Западной Европы.

Напомним, что ранее на главной площади Нью-Йорка эквилибристы прошли по канату, натянутому на высоте 25 этажа.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия