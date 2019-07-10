На Николаевщине выгорело 1,5 гектара поля

В селе Кринички Николаевского района Николаевской области в воскресенье, 7 июля, из-за пожара выгорело 1,5 гектара стерни.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в Службу спасения сообщили в 16:32. Прибывшие пожарные 19-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что горит стерня на скошенном поле.

В 17:10 пожар локализовали и в 17:30 ликвидировали его на площади 1,5 гектара. Его причина устанавливается. От ГСЧС к тушению привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что за сутки спасатели Николаевщины 11 раз тушили пожары на открытых территориях – в одном случае пришлось привлечь военнослужащих.