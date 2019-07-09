На Николаевщине от разряда молнии горело перекрытие гаража – спасатели не допустили распространение огня на жилой дом

В понедельник, 8 июля, в селе Привольное Баштанского района разряд молнии попал в гараж из-за чего загорелось перекрытие постройки.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, начиная с 9:15, спасатели совместно с работниками местной пожарной команды «Привольное» тушили пожар перекрытия гаража на улице Луговой села Привольное, в которое попал разряд молнии.

Благодаря принятым мерам не допущено распространение огня на рядом расположенный жилой дом. Пожар площадью 50 квадратных метров ликвидировано в 09:35.

Также, ночью, 9 июля, в 01:30 на пункт связи подразделения поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Центральной село Доброе. По прибытию очередным караулом установлено, что горение на площади 35 квадратных метров возникло в летней кухне, огнем уничтожено старые вещи и электроинструменты. В 1:50 ее локализован, 2:32 - пожар ликвидировали. Причина устанавливается.