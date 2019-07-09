Всех пострадавших от отравления в детском лагере в Коблево выписали из больницы

В понедельник, 8 июля, из больниц выписали всех пострадавших в результате отравления в детском оздоровительном лагере «Салют» в Коблево.

Об этом говорится в суточной сводке Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Всего из-за отравления в этом лагере госпитализировали 25 детей и одну женщину.

«По состоянию на 16:00 08.07.2019г. всех больных выписано из лечебных учреждений», – сказано в сообщении.

Как известно в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.

Позже в облздраве сообщили, что 3 июля отравились еще трое детей. В то же время в ГСЧС сообщалось, что в тот день с подозрением на кишечную инфекцию в облинфекционную больницу обратились девять детей и одна взрослая женщина, которые тоже отдыхали в данном учреждении.

8 июля стало известно, что массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Салют» Коблево произошло из-за грязной воды - в водопроводе обнаружили энтерококки.