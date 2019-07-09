В Николаеве на Площади Победы столкнулись легковушка и минивэн – водитель последнего оказался пьян и бросался на прохожих

Вечером в понедельник, 8 июля, в Николаеве на Площади Победы произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Toyota» и минивэна «Peugeot».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

Как уточнили изданию в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, по рассказам свидетелей, автомобиль «Toyota» ехал по кольцу, в то время, как «Peugeot», который въезжал на кольцо на Площади Победы, не предоставил преимущества в движении легковому автомобилю, вследствие чего произошло столкновение транспортных средств. В результате самой аварии никто не пострадал.

Проезжающий экипаж патрульных остановился на месте аварии, после чего туда же сбежались и люди. В свою очередь, водитель «Peugeot», имевший явные признаки сильного алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, на замечания не реагировал, а также начал бросаться на прохожих и полицейских. Патрульные приняли решение в целях безопасности применить к мужчине спецсредства в виде стяжек, для чего и уложили его на землю.

В результате на водителя «Peugeot» были составлены два административных протокола – по части 1 статьи 130 (за отказ от прохождения от освидетельствования) и по статье 124 (совершение ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный хулиган во время задержания разбил головой стекло в патрульной «Toyota».