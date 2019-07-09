На Киевщине «Toyota» влетела в «ГАЗ» с военнослужащими и он загорелся – погибло два человека

В Киевской области во вторник, 9 июля, в результате столкновения двух автомобилей, погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Столкновение произошло в 3:00 на 65 километре автотрассы Киев-Чоп в направлении столицы. По предварительным данным, водитель «Toyota» не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем «Газ-32223», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП произошло возгорание «Газ», в котором находились 9 солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водителя-военнослужащего госпитализировали с травмами нижних конечностей.

Полиция задержала 36-летнего водителя «Toyota». Автомобили изъяли в качестве вещественных доказательств. По данному факту возбудили уголовное производство по части 3 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

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