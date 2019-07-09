В Вознесенске «Ford Focus» сбил пожилую велосипедистку – женщина скончалась на месте

Во вторник, 9 июля, в Вознесенске водитель автомобиля Ford Focus сбил пожилую женщину на велосипеде – от полученных травм она погибла на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций патрульной полиции Николаевской области.

Инцидент произошел около 2:45 ночи на улице Михайловской. По предварительной информации водитель не справился с управлением и наехал на 66-летнюю велосипедистку, которая ехала в попутном направлении.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, в Первомайске 17 мая водитель легкового автомобиля «Renault Dokker» возле супермаркета сбил 66-летнего велосипедиста.