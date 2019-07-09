На Николаевщине на херсонской трассе фура столкнулась с «Daewoo» – пострадал ребенок, водителя зажало кузовом

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В Николаевской области в Витовском районе на автодороге в направлении Херсона 9 июля произошло столкновение седельного тягача и «Daewoo Lanos».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе селе Водник. В результате аварии «Daewoo» оказался за пределами дороги. В автоаварии также пострадал ребенок.

На место приехали сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситуаций, чтобы «вырезать» водителя легковушки, которого зажало поврежденными конструкциями кузова.

Тарас Леонтян

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