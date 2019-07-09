В Запорожской области из-за неисправного автомобиля в ДТП пострадали 12 человек, в том числе трое детей

В Васильевском районе Запорожской области 8 июля столкнулись легковой автомобиль с маршрутным микроавтобусом. В результате аварии пострадали 12 человек, после оказания медицинской помощи их всех отпустили домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

ДТП случилось возле поселка Степногорск на автодороге «Харьков-Симферополь». Водитель автомобиля «Ford Sierra» буксировал автомобиль «Ford Esсort» с применением гибкой сцепки. Двигаясь на спуске, водитель «Ford Sierra» применил плавное торможение, а водитель другого автомобиля, в связи с технической неисправностью, изменил направление движения вправо и выехал на обочину. Этим он вызвал занос «Ford Sierra», водитель которого выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz».

На момент аварии в салоне «маршрутки», водитель которой осуществлял нерегулярные перевозки, находилось 18 пассажиров. В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Ford Sierra» и 11 пассажиров маршрутного такси, в том числе 17-летний подросток и дети возрастом от 3 до 8 лет. По факту аварии открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Николаевщине столкнулись микроавтобус и «маршрутка», тогда один человек погиб, 15 пострадали.