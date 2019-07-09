В Николаеве из-за короткого замыкания произошел пожар в квартире

В Ингульском районе Николаева 9 июля горела кухня в двухкомнатной квартире на улице Космонавтов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился около 7:30 в двухкомнатной квартире на первом этаже. На место направили два отделения пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра. В 7:44 пожар локализовали, а 7:52 ликвидировали на площади 10 кв.м, не допустив распространения огня на смежные помещения. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что ранее в Николаеве случился пожар из-за забытой на плите кастрюли.