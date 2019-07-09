На Николаевщине застрелился солдат-срочник

В селе Бугское Вознесенского района 9 июля застрелился солдат срочной службы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, солдат заступил в караул и во время несения службы выстрелил себе в голову из автомата. Парня нашли сослуживцы, он еще был жив после тяжелого ранения. Его доставили в больницу в Вознесенске, но спасти раненного не удалось.

Полиция расценивает случившееся как самоубийство. Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в таких случаях.

Напомним, что ранее в Вознесенске 17-летнюю девушку сбил насмерть поезд, полиция не исключает, что это было самоубийство.