Украинская компания «Мотор Сич», несмотря на запрет, поставляет в РФ детали для военных двигателей, - «Bihus.Info»

Украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года схему проводят через боснийского посредника.

Об этом говорится в расследовании Анатолия Остапенко, опубликованном «Bihus.Info».

«Мотор Сич» - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. До 2014 года главным рынком сбыта завода официально была Российская федерация. В том числе и оборонка РФ. Почетный президент «Мотор Сичи» - Вячеслав Богуслаев. Герой Украины, народный депутат и член комитета нацбезопасности и обороны. Активно выступал за вступление в Таможенный союз и продолжает выступать за сближение с РФ.

Директор представительства «Мотор Сичи» в Москве Петр Кононенко и Вячеслав Богуслаев владеют рядом предприятий в России. В частности компаниями «Борисфен», «Лосиный остров», «ЦИАМ», «Авиаремонт-МС», «ВКМС». Несмотря на военную агрессию и оккупацию Крыма, российские компании Богуслаева продолжают работать. В частности компания «Борисфен» обслуживает ФСБ. По данным портала российских госзакупок, она получила 3,5 миллиона долларов на продление срока работы авиационных двигателей моделей АИ-9В. Также «Борисфен» обслуживает двигатели для крымской компании «Универсал-Авиа». Это государственное предприятие, которое занимается авиационными перевозками и обслуживанием авиации в Крыму. После оккупации полуострова эта компания была «национализирована» русскими. В свою очередь ЕС, США и Украина ввели против нее санкции.

Кроме этого «Борисфен» получил несколько государственных заказов от предприятия «Летный отряд Россия». Это российская государственная компания, которая обслуживает должностных лиц военных сил Российской федерации и руководителей российских спецслужб. Среди других «Летный отряд Россия» перевозит президента России Владимира Путина.

Еще одна российская компания Богуслаева, «ВКМС», с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства «Мотор Сич» на российский 218-й авиаремонтный завод. «ВКМС» официально поставило на авиационный завод украинских деталей для двигателя ТВ3-117 на полтора миллиарда рублей.

Представители «Мотор Сичи» и лично Вячеслав Богуслаев неоднократно заявляли, что детали украинского производства действительно экспортируются в Россию, однако устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации. Но в одном из контрактов на поставку деталей, который опубликован на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218-й авиаремонтный завод принимало военное представительство Министерства обороны Российской федерации. А указанные в контракте ГОСТы определяют порядок приема исключительно военной техники.

По данным журналистов, в 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с «Мотор Сичи» резко остановились, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Есть большая вероятность, что «Мотор Сич» продолжает поставлять детали для двигателей, которые используют российские военные, только теперь через боснийского посредника. С 2018 года «Мотор Сич» начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на свежесозданную компанию «D.O.O Inzeniring BN». За 2018 год украинский производитель отправил на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117. По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийская компания отправляла грузы с аналогичным деталями для вертолетов в Россию. Причем исключительно на две российские фирмы Вячеслава Богуслаева – «ВКМС» и «ВК-МС».

Директор боснийской фирмы – Савва Цвиетинович. Он член партии Союз независимых социалистов, которую аналитики и политологи называют инструментом влияния России на Балканах. Он активно ездит в Россию в качестве представителя «общества Российско-Сербского единства».

Согласно информации из боснийских баз данных, владеют боснийским посредником два гражданина России, которые являются менеджерами российских фирм Богуслаева. Валерий Автушенко – экс-заместитель начальника штаба военной авиации РФ, который сейчас работает директором богуслаевской фирмы «Авиаремонт-Мотор Сич» (РФ). Второй владелец боснийского посредника Виктор Денисов – бывший командующий военно-транспортной авиации РФ. Тоже работает в богуслаевской компании в РФ – «ВКМС», которая поставляет детали для нужд российских военных.

Также детали украинских двигателей и силовые установки поставлялись в Россию транзитом через другого посредника – эмиратскую компанию «Double Power FZE». Эта фирма выступала в роли посредника в поставках высотомеров на государственное предприятие «Укрспецэкспорт».

Кроме этого, предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной Украине территории. До 2014 года одним из структурных подразделений «Мотор Сичи» был Снежнянский машиностроительный завод. Он выпускает ключевую деталь для «Мотор Сичи» - лопатки для двигателей. После 2014 Снежное было оккупировано боевиками. В 2016 году СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода «Мотор Сич». По предварительным данным украинской спецслужбы, за первые три квартала 2015 года предприятие Вячеслава Богуслаева заплатило террористам 32 миллиона российских рублей. В 2017 Богуслаев сообщил, что предприятие и в дальнейшем его, только передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия сменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода – компания «Авиатех». Но несмотря на смену вывески, внутри предприятия все завешено стендами украинской «Мотор Сичи». А в телевизионный сюжет попал календарь на 2019 год с логотипом российской компании Вячеслава Богуслаева «Борисфен».

«Авиатех» - это дочерняя компания российской фирмы, зарегистрированной в Ростове, а ее владельцы – партнеры по российскому бизнесу Богуслаева. В частности, экс-начальник вооружения Министерства обороны РФ и член наблюдательного совета компании Богуслаева «ВКМС» Анатолий Ситнов. Еще один владелец – генерал-лейтенант, бывший командующий Военно-транспортной авиацией России и директор богуслаевской фирмы «ВКМС» Виктор Денисов.

Как известно, сейчас Богуслаев баллотируется самовыдвиженцем по мажоританому округу №77 в Запорожье. За прошедшие 5 лет он присутствовал в парламенте всего 45 раз. Самая рейтинговая партия «Слуга народа» выдвинула конкурентом Богуслаева на округе малоизвестного свадебного фотографа. А менеджер Богуслаева Геннадий Касай вообще идет кандидатом по соседнему округу от партии «Слуга народа».