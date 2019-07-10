На Николаевщине загорелись грузовик с зерном и легковушка – спасатели ликвидировали пожары

За 9 июля спасатели в Николаевской области дважды привлекались к тушению пожаров транспортных средств на территории области.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 14:13 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре грузового автомобиля «VOLVО» на поле за пределами поселка Врадиевка.

До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить возгорание огнетушителем, но это не дало результата. Пожарные 13-й Государственной пожарно-спасательной части локализовали пожар площадью 9 квадратных метров в 14:33, в 14:50 - ликвидировали, не допустив распространения на прицеп с зерном. Причина возгорания устанавливается. Дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Уже позже, в 15:38 12-я пожарно-спасательная часть в составе двух пожарно-спасательных отделений выехала на тушение «ВАЗ-2106» на улице Соборности в Вознесенске. Как выяснилось, пожар возник в результате разгерметизации топливной системы автомобиля. Огнем уничтожена передняя часть транспортного средства. В 15:43 пожар был локализован, в 15:48 - ликвидировали на площади 1,5 квадратных метров.

Всего с ГСЧС работало три единицы техники, девять человек личного состава.

Напомним, что ранее на Николаевщине ночью горели «ВАЗ» и два гаража – спасатели уберегли от огня пять автомобилей.