За сутки на Николаевщине спасатели четыре раза тушили пожар в частном секторе

В Николаевской области за сутки, 9 июля, спасатели тушили четыре пожара в частном секторе.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в селе Парутино Очаковского района на территории частного домовладения в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ горела хозяйственная постройка, в селе Радсад Николаевского района - гараж, в пгт Братское - жилой дом.

Во время пожара хозяйственной постройки в пгт Доманевка пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части не допустили распространения огня на рядом расположенные два жилых дома и сооружения хозяйственного назначения.

К ликвидации пожаров от ГСЧС привлекалось 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Кроме первого случая, причины пожаров устанавливаются. На местах работали сотрудники правоохранительных органов. Дополнительно осуществлялся подвоз воды МТЗ-82 ОАО "Радсад" и помогали 2 человека местного населения на пожаре в Николаевском районе.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине загорелись грузовик с зерном и легковушка – спасатели ликвидировали пожары.