В центре Николаева «Kia» сбил пенсионерку – её госпитализировали с подозрением на перелом таза

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В Николаеве в среду, 10 июля, автомобиль «Kia» сбил женщину пенсионного возраста.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, «Kia» двигалась по улице Фалеевской в направлении Набережной. По предварительной инфорации, на перекрестке с улицей Адмиральской водитель совершил столкновение с пешеходом. Женщину возрастом около 80 лет госпитализировали с подозрением на перелом таза. 

Ранее сообщалось, что в Вознесенске «Ford Focus» сбил пожилую велосипедистку – женщина скончалась на месте.

Мила Волкова

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