В центре Николаева «Kia» сбил пенсионерку – её госпитализировали с подозрением на перелом таза

В Николаеве в среду, 10 июля, автомобиль «Kia» сбил женщину пенсионного возраста.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, «Kia» двигалась по улице Фалеевской в направлении Набережной. По предварительной инфорации, на перекрестке с улицей Адмиральской водитель совершил столкновение с пешеходом. Женщину возрастом около 80 лет госпитализировали с подозрением на перелом таза.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске «Ford Focus» сбил пожилую велосипедистку – женщина скончалась на месте.