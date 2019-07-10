В Варваровке нашли части человеческого скелета – полиция отправила останки на СМЭ

фото: иллюстрация из интернета В Николаеве, в микрорайоне Варваровка нашли останки человеческого скелета.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Николаевской области.

О находке сообщили местные жители вечером, 9 июля.

Остатки костей человека были найдены в балке на территории бывшего комбината строительных материалов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, следователи Следственного управления ГУНП, кинолог со служебной собакой, спасатели и судебно-медицинский эксперт. Во время осмотра правоохранители изъяли фрагменты скелета и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса «Умышленное убийство».

Сейчас полицейские проводят комплекс следственных и оперативных мероприятий для идентификации умершего, а также устанавливаются причины и обстоятельства его смерти.

Напомним, что 21 января николаевские активисты побывали на стройке у берега реки Ингул в микрорайоне Соляные и обнаружили в обваливающемся спуске к реке человеческие кости.

Как известно, 2 апреля на мусорной свалке обнаружили ноги и внутренние органы женщины. Позже стало известно, что полиция установила личность погибшей женщины, останки тела которой нашли на свалке возле Николаева, а также задержали ее возможного убийцу. Подозреваемым в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашла на свалке под Николаевом, оказался ее 35-летний сын, гражданин Российской Федерации. Позже стало известно, что мужчина убил свою мать на почве денежного долга. В полиции сообщили, что убийца "гуглик", как расчленить тело.