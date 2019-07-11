В реке на Николаевщине местные жители нашли два боеприпаса

В акватории Южный Буг в Николаевской области местные жители нашли два боеприпаса.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В понедельник, 8 июля, в пгт. Вознесенск молодой человек во время купания в реке Южный Буг на расстоянии 50 метров от берега обнаружил взрывоопасный предмет.

Впоследствии от местных жителей на линию «101» поступило еще одно сообщение об обнаружении подозрительного предмета неподалеку в этом же водоеме.

9 июля в 17:30 группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожило 2 артиллерийских снаряда калибром 76 и 100 миллиметров путём контролируемого подрыва.

Ранее сообщалось, что в Киеве от взрыва гранаты погиб 52-летний мужчина – в полиции предполагают, что это могло быть самоубийство.