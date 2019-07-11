Николаевские спасатели за сутки 10 раз выезжали на пожары сухостоя и мусора

В Николаевской области за сутки спасатели 10 раз привлекались к ликвидации возгораний сухой травы, мусора, камыша и кустарников.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, огонь прошел общую площадь 28 га в Веселиновском, Вознесенском, Врадиевском, Березанском, Новоодесском, Снигиревском, Первомайском, Очаковском, Николаевском районах и городе Николаеве.

«Часто их причиной является именно человеческая неосторожность и небрежность. Брошенный окурок, сжигание пожатвенных остатков может привести к масштабным пожарам и значительным материальным потерям», - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 июля, в Николаевской области спасатели 11 раз привлекались для ликвидации пожаров на открытых территориях.