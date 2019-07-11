Возле Николаева столкнулись «Opel» и «ВАЗ» – погиб 10-летний ребенок, который был за рулем

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Утром в четверг, 11 июля, в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Opel Omega», в результате которого погиб малолетний.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в Нацполиции.

По предварительной информации, за рулем «ВАЗ» мог находиться ребенок 10-ти лет, с ним же в автомобиле был 30-летний пассажир. В результате аварии ребенок от полученных травм погиб на месте, пассажиров «ВАЗ» и «Opel» госпитализировали с травмами неизвестной степени.

Обновлено в 10:53 В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области подтвердили информацию о том, что 10-летний мальчик был за рулем. Вместе с ним в автомобиле находился его отец.

На месте происшествия продолжают работать следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства автоаварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области сообщили, что тело ребенка пришлось деблокировать с использованием гидравлического оборудования, которым разжать изувеченные элементы авто.

Напомним, что 31 июля 2018 года около 18:25 во дворе жилого дома №170/2 по улице 3-я Слободская 59-летний мужчина передал управление автомобилем «Opel» своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять машиной. Во время движения подросток сбил мальчика, который в этот момент сидел на обочине дороги.

В результате суд приговорил к году условном мужчину, который посадил за руль своего автомобиля малолетнего внука, а тот сбил ребенка.