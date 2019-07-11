В центре Николаева столкнулись «Mercedes» и «Renault» – на проспекте образовалась пробка

фото с канала в Viber В четверг, 11 июля, в центре Николаева столкнулись автомобили «Mercedes» и «Renault», в результате чего на Центральном проспекте образовалась пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По информации пресс-службы патрульной полиции «Mercedes» двигался в сторону Центрального рынка. Заезжая на кольцо по улице Пушкинской он не пропустил автомобиль «Renault», в результате чего произошло столкновение. Оба водителя были трезвы, никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения.

Из-за аварии от Соборной до Пушкинской образовалась пробка. Как отметили в пресс-службе полиции, патрульные оперативно зафиксировали место происшествия и освободили дорогу. На водителя «Mercedes» будет составлен протокол.

Напомним, утром в четверг, 11 июля, в Николаевском районе на дороге «Ольшанское-Николаева» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «ВАЗ» и «Opel Omega», в результате которого погиб несовершеннолетний.