На Днепропетровщине горела шахта – пострадали шесть горняков

Фото: Иллюстрация из интернета В Днепропетровской области в среду, 10 июля, на шахте произошёл пожар, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В 11:11 в селе Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь» в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров.

В результате возгорания шестерых горняков с легкими травмами госпитализировали в больницу. На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Всех подняли на поверхность.

По состоянию на 7:00 11 июля силы военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляют тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка.

Напомним, что ранее на шахте в Донецкой области случился обвал – один горняк погиб.