На проспекте Героев Украины в борд АЗС влетел оторвавшийся от «Камаза» прицеп

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В Николаеве, на проспекте Героев Украины, у «Камаза» во время движения оторвался полуприцеп. В результате он врезался в борд АЗС.

Об этом сообщает издание «СВІДОК.info».

По информации издания, грузовик двигался по проспекту от Ингульского моста в направлении Терновской развилки. Инцидент произошел напротив Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. У грузовика оторвался прицеп и после этого врезался в борд АЗС. Пострадавших нет.

Подмечается, что на этом участке происходит оживленное пешеходное движение. 

Напомним, 18 мая, в Николаеве столкнулись грузовик и «Renault»: На одного из водителей составили сразу три админпротокола. 

Владислав Фомин

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