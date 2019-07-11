В Николаеве выпавший из окна седьмого этажа мальчик остается в реанимации, его состояние стабильное

В Николаеве двухлетний мальчик, который выпал из окна седьмого этажа, находится в реанимации, его состояние медики расценивают как стабильное.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что происшествие случилось 8 июля в Центральном районе, мальчик оперся на антимоскитную сетку и выпал. Врачи удалили ребенку селезенку и говорят, что он «родился в рубашке».

В полиции отметили, что это уже третий подобный случай в Николаеве с начала года. Во всех случаях, пока родители отвлеклись, дети в той или иной степени вылезали на подоконник, и в уже открытом окне опирались на москитную сетку, которая не выдерживала вес ребенка и падала вместе с ним вниз.

«1. Отодвиньте от окон диваны, столы, стулья и другие предметы интерьера, которые ребенок может использовать, чтобы вылезти на подоконник. 2. Не давайте детям играть на подоконнике и сами не садитесь на него – дети копируют действия взрослых. 3. Не показывайте через окно, держа на руках ребенка, как папа уходит на работу, пролетела птичка или пробежала собачка. 4. Поставьте на окно большой предмет, например, вазон с цветами. 5. Можно установить задвижки, которые не позволят окнам открываться шире, чем на 6,5 см, а также блокираторы или оконные ручки с замком, которые можно открыть только с помощью ключа. 5. Решетки на окнах, кроме того, что могут спасти ребенка от выпадения, еще и служат защитой от проникновения посторонних лиц. 6. Чаще всего трагедии случаются тогда, когда ребенок остается без присмотра. Если вы решили проветрить комнату, открыв окно, следите за своим ребенком и не допускайте его к подоконнику», - сообщили в полиции.

Напомним, что в марте в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа.