В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть с 26-го этажа

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Киевские патрульные спасли жизнь женщине, которая в отчаянии хотела выпрыгнуть с балкона 26-го этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Около часа ночи 9 июля в полицию поступил вызов, что на улице Драгоманова женщина хочет совершить самоубийство. На месте происшествия полицейские увидели женщину, которая сидела на перилах балкона 26-го этажа. Она постоянно повторяла про себя вслух, что намерена прыгнуть вниз.

Пока патрульные Игорь Свинцицкий и Александра Сингаевская отвлекали женщину разговорами, их напарник Андрей Хавило незаметно делал шаги в её сторону. Разговаривая с инспекторами, женщина не заметила, как к ней подошел патрульный, который моментально крепко схватил её за руку. После чего инспектору удалось вытащить женщину с перил и отвести в безопасное место. В дальнейшем спасенную госпитализировали врачи «скорой».

Напомним, что ранее в Казанке полицейская вытащила из петли мужчину, который хотел повеситься. 

Вадим Богданов

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