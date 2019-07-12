В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть с 26-го этажа

Киевские патрульные спасли жизнь женщине, которая в отчаянии хотела выпрыгнуть с балкона 26-го этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Около часа ночи 9 июля в полицию поступил вызов, что на улице Драгоманова женщина хочет совершить самоубийство. На месте происшествия полицейские увидели женщину, которая сидела на перилах балкона 26-го этажа. Она постоянно повторяла про себя вслух, что намерена прыгнуть вниз.

Пока патрульные Игорь Свинцицкий и Александра Сингаевская отвлекали женщину разговорами, их напарник Андрей Хавило незаметно делал шаги в её сторону. Разговаривая с инспекторами, женщина не заметила, как к ней подошел патрульный, который моментально крепко схватил её за руку. После чего инспектору удалось вытащить женщину с перил и отвести в безопасное место. В дальнейшем спасенную госпитализировали врачи «скорой».

Напомним, что ранее в Казанке полицейская вытащила из петли мужчину, который хотел повеситься.