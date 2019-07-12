В Николаеве мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа 18+

В Николаеве 12 июля мужчина возрастом около 35 лет выпрыгнул из окна пятого этажа дома №312 по проспекту Богоявленскому.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина упал на голову и получил травмы, несовместимые с жизнью. Полиция обследовала его жилище и не обнаружила признаков, которые указывают на насильственную смерть. По данному факту откроют уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») с пометкой «самоубийство» - все указывает, что мужчина покончил с собой. Сейчас следователи выясняют, что подвигло мужчину на такой поступок.

Фото – Новости-N

Напомним, что в Первомайске спасатели отговорили самоубийцу, собиравшегося прыгнуть с крыши 14-этажки.