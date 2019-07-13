В Южноукраинске на трассе мотоцикл столкнулся с автомобилем и загорелся

В пятницу, 12 июля на трассе «Благовещенск - Николаев» города Южноукраинск столкнулись мотоцикл «Kawasaki Ninja» столкнулся с автомобилем и загорелся.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 8:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре мотоцикла. К месту происшествия направили пожарных 25-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что в результате ДТП мотоцикл загорелся.

В 8:12 пожар локализовали и в 08:17 ликвидировали на площади 4 квадратных метра. 24-летний водитель мотоцикла не пострадал и от госпитализации отказался.

От ГСЧС к работе привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и медики.