Более 30 николаевских спасателей тушили пожары сухой травы и мусора, вызванные поджогами

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В субботу, 12 июля, в службу спасения 10 раз сообщали о пожарах на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возгорания произошли в Вознесенском, Очаковском, Новоодесском, Витовском, Веселиновском районах и в городе Николаева. Горела сухая трава и мусор на открытой территории площадью более 17,5 га.

Во всех случаях причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении пожаров от ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось 33 спасателя и 10 единиц техники. Дополнительно привлекались водовозка ЗИЛ с бочкой частного предприятия «Волошин», местная пожарная охрана села Широколановка и села Щербани.

 

Напомним, в Николаевской области за сутки спасатели 10 раз привлекались к ликвидации возгораний сухой травы, мусора, камыша и кустарников.

Julia Davudenko

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