Более 30 николаевских спасателей тушили пожары сухой травы и мусора, вызванные поджогами

В субботу, 12 июля, в службу спасения 10 раз сообщали о пожарах на открытых территориях.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Возгорания произошли в Вознесенском, Очаковском, Новоодесском, Витовском, Веселиновском районах и в городе Николаева. Горела сухая трава и мусор на открытой территории площадью более 17,5 га.

Во всех случаях причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении пожаров от ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось 33 спасателя и 10 единиц техники. Дополнительно привлекались водовозка ЗИЛ с бочкой частного предприятия «Волошин», местная пожарная охрана села Широколановка и села Щербани.

Напомним, в Николаевской области за сутки спасатели 10 раз привлекались к ликвидации возгораний сухой травы, мусора, камыша и кустарников.